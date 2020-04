Nathan Júnior quer relançar-se

Cara nova do Ac. Viseu no último dia de janeiro, Nathan Júnior voltou a uma região onde foi feliz, designadamente no Tondela, pois pelos auriverdes logrou disputar a 1ª Liga, em 2015/16, marcando 13 golos em 36 jogos. É nesse passado que o ponta-de-lança se tenta inspirar para ultrapassar uma fase da carreira de menor protagonismo.





No ano de 2018, o brasileiro fez apenas um jogo, com a camisola do Al Fateh, da Arábia Saudita, na última época também apenas uma partida fez pelo P. Ferreira na segunda metade da temporada, esteve sem clube na primeira metade desta e, para já, foi utilizado nas partes finais de três partidas dos viseenses, ante Feirense, Farense e Casa Pia.Como se vê no Facebook, o atacante está mesmo empenhado em, aos 31 anos, relançar a carreira.