Oposição no Académico de Viseu não quer que o clube "seja um novo Belenenses"

O candidato da lista B às eleições do Académico de Viseu, Toni Carvalho, frisou esta segunda-feira que o projeto que lidera não deseja "que o Académico de Viseu seja um novo Belenenses", durante a apresentação da mesma.Numa sessão em que também manifestou a vontade de acabar com mais de uma década de presidência no Académico de Viseu de António Albino, o candidato da lista `Juntos pelo Académico´ defendeu como prioridade "a renegociação do protocolo entre o clube e a SAD"."Este foi-nos apresentado numa assembleia-geral, mas nem sequer sabemos se está, ou não, ativo", disse Toni Carvalho na conferência de imprensa.O candidato sublinhou que a solução deverá passar pela renegociação do protocolo com a SAD, detentora dos direitos de participação desportiva da sua equipa de futebol, que milita na II Liga, e da qual o sócio maioritário é também o atual presidente do clube beirão, António Albino."A ideia é que no Académico não aconteça um caso semelhante ao conflito entre o Belenenses clube e a SAD", frisou Toni Carvalho.A lista que se assume como oposição ao atual líder, na presidência do Académico desde 2007, defende, caso seja eleita, "uma ligação forte entre a SAD e o clube, que permita que a equipa profissional possa aproveitar os jogadores da formação", referiu Cristovão Francisco, candidato a vice-presidente para a área financeira.Outras apostas passam por "criar uma nova dinâmica na comunicação e imagem do clube", e que o sucesso do projeto "passa por potenciar a marca Académico".As eleições para os novos órgãos sociais do Académico de Viseu realizam-se no sábado, dia 29, e estão habilitados a votar 284 sócios, sendo que os que têm mais de uma década de filiação ao clube terão direito a dois votos nas urnas.Os associados do clube beirão vão escolher entre a lista A, do atual presidente António da Silva Albino, e a lista B, encabeçada por Toni Carvalho.