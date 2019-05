O médio Paná (ex-Académico de Viseu) foi esta terça-feira anunciado como reforço do Leixões, tendo assinado um contrato válido por duas épocas, disse à agência Lusa o presidente da SAD leixonense, Paulo Lopo.Em final de contrato, depois de ter rumado à equipa beirã em 2016/17, o internacional angolano, de 27 anos, chega para integrar um projeto de subida. Recorde-se que, desde que a época terminou, a SAD já anunciou três reforços.Tourizense (2012/13), Marítimo (2013 a 2016) e Chaves, por empréstimo do Académico de Viseu (2016/17), são os clubes já representados por Paná em Portugal, que chega a Matosinhos depois de na última época ter alinhado em 29 jogos e feito dois golos pela equipa beirã.O avançado Júnior Sena (ex-Académica) e o médio Braga (ex-Aves) são os outros reforços já confirmados pelo clube de Matosinhos para trabalharem com o também recém-chegado treinador Carlos Pinto.