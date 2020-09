Paul Ayongo é reforço para o ataque no Ac. Viseu

O avançado ganês Paul Ayongo é jogador do Académico de Viseu, anunciou esta quinta-feira a SAD do clube que disputa a 2.ª Liga.

Ayongo, 23 anos, chegou a Portugal em 2014, para jogar nos juniores do Oeiras, passando depois pelo Amarante onde, em três épocas, marcou 34 golos, despertando o interesse do Paços de Ferreira, que viria a representar em 2018/2019. Na época passada foi emprestado pelos 'castores' ao Mafra, onde marcou quatro golos em 25 jogos na 2.ª Liga.

O Académico de Viseu é agora o novo desafio na carreira de Paul Ayongo, sendo o quinto reforço oficialmente confirmado pelo clube beirão, depois de Joel Pereira, lateral direito ex-Casa Pia, do médio ofensivo André Carvalhas (ex-Cova da Piedade) e dos avançados Yuri Araújo (ex-Penafiel) e João Vasco (ex-Olhanense).

O Académico de Viseu prossegue a preparação para a nova época na 2.ª Liga, que para a equipa de Sérgio Boris arranca a 12 de setembro com o 'clássico' das beiras, frente à Académica de Coimbra.

Os viseenses jogam sexta-feira, frente ao V. Guimarães, em jogo marcado para o complexo desportivo de Quiaios, pelas 17h30, dois dias depois de um jogo frente ao Oliveira do Hospital, equipa do Campeonato de Portugal, realizado à porta fechada no Fontelo, e que terminou empatado, sem golos.