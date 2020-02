Paulo Cadete critica penálti a favor do FC Porto: «Colocar a mão não é empurrar...»

Depois do empate (1-1) no Estádio do Fontelo, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, o Académico Viseu perdeu (3-0) com o FC Porto, no Estádio do Dragão, resultado que afasta a formação viseense da prova rainha e coloca os dragões na final, onde irá discutir o título com o Benfica.





No final do encontro, Paulo Cadete, treinador-adjunto da formação viseense, realçou o percurso da equipa na prova, o trabalho do treinador Rui Borges e contestou ainda o penálti assinalado por Miguel Oliveira, que Alex Telles aproveitou para inaugurar o marcador."[Palmas dos adeptos no final do encontro] Foi uma prova daquilo que fizemos aqui. Viseu está orgulhosa por tudo aquilo que fizemos e as palmas são fruto disso mesmo. Fizemos um bom jogo no Fontelo, mas sabíamos de antemão que seria muito difícil [eliminar o FC Porto]. Penso que no fundo fizemos uma grande prova e, chegarmos as meias- finais, num jogo a duas mãos, com o FC Porto é sinal disso mesmo", apontou o técnico em declarações à Sport TV."Dentro daquilo que o Rui Borges havia montado para este jogo, passava por tentar fazer golos. Faltou-nos o último passe e a tomada de decisão. Depois sofremos de penálti. Temos de ver e analisar muito bem esses lances, temos de ver que colocar a mão não é empurrar. Mas estamos felizes com o que fizemos. Temos de agradecer aos nossos adeptos, à sua presença, que estiveram aqui em força. Faz sentido salientar o trabalho da equipa e do Rui Borges, temos feito um bom trabalho no campeonato, assim como fizemos na Taça. Estamos contentes. Obviamente que queríamos ir à final, mas estamos satisfeitos", concluiu.