Paulo Cadete: «Fizemos um grande jogo e a cidade está orgulhosa desta equipa»

O Ac. Viseu impôs esta terça-feira um empate a um golo na receção ao FC Porto em duelo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, resultado que deixa os viseenses com possibilidades de discutir o acesso ao Jamor no jogo do Dragão.

Após o apito final Paulo Cadete, um dos 'adjuntos' da equipa técnica liderada por Rui Borges, vincou a boa exibição do Ac. Viseu perante um dos 'grandes' do futebol português e destacou a reação da equipa ao golo sofrido praticamente no arranque da 2.ª parte.

"Fizemos um grande jogo perante um FC Porto muito forte. Uma primeira parte algo equilibrada, tivemos algumas transições e podíamos ter feito algo mais. Mas houve uma intensidade muito grande. Na 2.ª parte continuámos da mesma forma, o FC Porto conseguiu marcar mas reagimos muito bem. Continuámos com a nossa organização, as nossas transições e a nossa ambição" afirmou, em declarações à RTP.



"Fizemos um grande jogo e a cidade de Viseu está orgulhosa desta equipa. Esta massa humana, gostava que estivesse sempre aqui. Este é um grupo fantástico, um grupo que trabalha muito", acrescentou Paulo Cadete.



Expetativas para a 2.ª mão



"Temos as nossas ideias e isso ficou patente aqui hoje. Estamos nas quatro melhores equipas da Taça de Portugal e é uma prova daquilo que o Rui Borges está a fazer. Acho que estivemos muito bem e levamos a eliminatória para o Dragão".