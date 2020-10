Pedro Duarte: «A Taça é fértil em surpresas, mas trabalhámos para vencer a eliminatória»

Depois de ter dado início ao seu percurso enquanto treinador do Ac. Viseu com um triunfo frente ao Benfica B, Pedro Duarte quer agora dar sequência aos bons resultados frente ao V. Setúbal, em jogo a contar a Taça de Portugal. Apesar de dar ênfase ao historial dos sadinos, o técnico viseense não esconde a ambição de seguir em frente na prova.





"Os jogos da Taça de Portugal são jogos com características diferentes. Conhecemos o passado do V. Setúbal, apesar de o clube não estar nos campeonatos profissionais. Sabemos da responsabilidade que temos, até porque, num passado recente, o clube fez um percurso bonito na Taça de Portugal. Para além disso, temos responsabilidade pelo jogo que fizemos no sábado. Assumimos isso e é importante encararmos o jogo de uma forma séria e rigorosa. A Taça é fértil em surpresas, mas o trabalho foi feito no sentido de ganharmos o jogo e a eliminatória", começou por dizer.Assumindo que a melhor forma de recuperar os jogadores a nível físico é dar sequência à vitória do passado sábado, Pedro Duarte revelou ainda o que espera do V. Setúbal, equipa que agora milita no Campeonato de Portugal: "A equipa do V. Setúbal foi analisada, sabemos que tem jogadores experientes e alguns jovens. Apesar disso, sabemos que, em jogos da Taça de Portugal, os jogadores motivam-se ao jogar com clubes de escalões acima e aproveitam para se mostrar um bocadinho mais".A partida entre o Ac. Viseu e o V. Setúbal está agendada para as 18 horas desta quarta-feira.