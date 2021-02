Pedro Duarte demite-se e deixa Ac. Viseu

Pedro Duarte já não é treinador do Ac. Viseu. O técnico apresentou a demissão "por motivos pessoais", uma decisão que deixou a SAD viseense "apanhada de surpresa", cuja administração terá de encontrar um sucessor em breve. O fim da ligação entre treinador e clube foi anunciado em comunicado pelos beirões.





O Ac. Viseu é o atual 16.º classificado da Liga Sabseg, com 19 pontos, quatro acima da linha de água, e vem de uma derrota pesada, em casa, diante do Arouca, por 4-0. Recorde-se que o clube da cidade de Viriato vai deixar de jogar no Fontelo até final da época devido a obras que serão iniciados no seu estádio nos próximos dias."A administração da SAD, vêm por este meio informar que o treinador Pedro Duarte apresentou o seu pedido da demissão, alegando motivos pessoais, na qual o presidente da SAD acedeu ao seu pedido.A SAD foi apanhada de surpresa e neste momento irá reunir e decidir durante os próximos dias quem será o sucessor.A administração,23 de Fevereiro de 2021"