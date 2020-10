Pedro Duarte é o novo treinador do Ac. Viseu

Pedro Duarte é o novo treinador do Académico de Viseu, confirmou à Lusa fonte da SAD viseense, e será apresentado pelas 18 horas no Estádio do Fontelo.

No mesmo dia em que oficializou a saída de Sérgio Boris, que no passado domingo havia colocado o lugar à disposição, após a derrota frente ao Cova da Piedade (0-2), o clube beirão apresenta hoje o novo técnico, que estava sem treinar desde que a pandemia de covid-19 obrigou ao cancelamento da II Liga de futebol, quando comandava o Estoril Praia.

Pedro Duarte, de 40 anos, fez história no Sporting de Braga, ao conquistar em 2013/2014 um inédito título de Campeão Nacional de Juniores para o clube minhoto.

Teve depois uma passagem pelos chineses do Tianjin Teda, regressando a Portugal em 2018 como adjunto de Dito no Sporting da Covilhã.

Nessa mesma temporada, teve uma primeira experiência como treinador principal no Maria da Fonte, equipa do Campeonato de Portugal, para assumir na época seguinte dos sub-23 do Estoril Praia. Com a saída de Tiago Fernandes em janeiro de 2020, assumiu a equipa principal, vencendo cinco dos nove jogos em que orientou os estorilistas na II Liga.

Em Viseu, vai ter como adjunto Paulo Cadete, o único elemento que transita da equipa técnica de Sérgio Boris, e vem acompanhado de Márcio Rocha, preparador físico que regressa a um clube onde trabalhou com Francisco Chaló.

O Académico de Viseu é o lanterna vermelha da 2.ª Liga com três pontos em seis jogos já realizados.

Pedro Duarte fará a estreia no comando da equipa no sábado, 24 de outubro, no Seixal, frente ao Benfica B, em partida da sétima jornada da 2.ª Liga, marcada para as 17 horas.