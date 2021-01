Pedro Duarte: «Equipa tem compromisso e o nosso caminho é este»

O Ac. Viseu fica pelo caminho na Taça de Portugal, após a derrota por 3-2, no prolongamento, diante do Gil Vicente. Apesar da eliminação, o treinador da equipa beirã, Pedro Duarte, elogiou bastante a atitude dos seus jogadores perante um adversário da Liga NOS.





"Sofrer depois de estar duas vezes em vantagem causa maior frustração. Foi um excelente jogo. A equipa está a crescer desde que cá cheguei, há cerca de dois meses. O resultado não foi o que queríamos, mas a equipa tem compromisso e o nosso caminho é este. Estou muito satisfeito, porque os meus jogadores conseguiram demonstrar o futebol que estamos a exibir na 2.ª Liga", referiu, em conferência de imprensa."Este era o momento ideal para defrontar uma equipa de 1.ª Liga. Tinha dito que teríamos ambição para lutar pela vitória, com competência e qualidade. Mesmo sabendo que ia haver momentos em que iríamos ter dificuldades em ter bola, por causa da qualidade do Gil [Vicente], a equipa esteve bem na organização defensiva e mandou no jogo em vários momentos", acrescentou Pedro Duarte."Acredito que sim. Fizemos o 1-0 e depois o Gil fez o 1-1. Quando fizemos o 2-1, acreditámos que poderíamos passar a eliminatória, até pelo tempo que faltava [cerca de 15 minutos]. Depois do 2-2, a equipa ficou mais instável emocionalmente, mas ainda reagiu para lutar pela vitória até ao fim. Este resultado não nos 'enche a barriga', mas os jogadores tiveram coragem, o que nos dá confiança para o que aí vem no campeonato."