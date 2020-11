Pedro Duarte: «Estamos avisados para as surpresas que a Taça pode ter»

O Ac. Viseu defronta, este sábado, o Montalegre, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Na antevisão da partida, Pedro Duarte, treinador dos viseenses assumiu o desejo de seguir em frente na prova e elogiou a forma como os seus jogadores têm trabalhado ao longo das últimas semanas.





"Com esta paragem aproveitámos para trabalhar algumas questões novas e para reforçar algumas ideias e comportamentos. Este jogo é importante porque é a oportunidade que temos de fazer o transfer do treino para o jogo. O Montalegre é um clube de um escalão inferior, mas isso não lhe tira qualidade. Temos o objetivo claro que passar a eliminatória, respeitando o adversário. Estamos avisados para as surpresas que a Taça às vezes tem e queremos seguir para a próxima eliminatória", começou por dizer o técnico.Dizendo que está satisfeito com a entrega dos jogadores, Pedro Duarte explicou ainda de que forma fará a gestão de plantel no encontro deste sábado: "Vir de uma paragem torna o jogo diferente. No entanto, mesmo quando estamos numa altura de maior intensidade competitiva, apresentamos sempre o onze mais competitivo e que nos dá mais garantias. Analisámos os jogadores, o adversário e o contexto e a partir daí decidimos que onze apresentamos".