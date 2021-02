Pedro Duarte: «O Estoril tem outros objetivos, mas isso não nos tira a ambição»

O Ac. Viseu disputa amanhã, no terreno do Estoril, a possibilidade de somar de novo uma vitória após o triunfo perante o Mafra na última jornada. Os beirões não se amedrontam por jogarem no reduto de um candidato à subida, que durante longas jornadas foi líder da Liga Sabseg.





"Sabemos aquilo que são as mais-valias do Estoril, também temos consciência de que estes jogos de 2ª liga são de exigência e dificuldade máximas. Queremos discutir o jogo. O Estoril tem outros objetivos, mas isso não nos tira a ambição. Já discutimos e disputamos o jogo com outros candidatos à subida e conseguimos até ganhar, como com o Chaves. A nossa ambição é conquistar os três pontos", garantiu o treinador do Ac.Viseu, Pedro Duarte, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os canarinhos, esta segunda-feiraO técnico, que vai defrontar o seu anterior clube, não podia estar mais satisfeito com a resposta dos seus jogadores. "O compromisso que estes atletas têm tido no trabalho deixa-me à vontade. O jogo pode ter mais visibilidade porque é uma equipa que luta pela subida de divisão, mas temos de ser fiéis ao nosso plano. Estamos prontos para ganhar!", vincou.Por último, e após mais de uma semana para preparar o desafio da noite de amanhã na Amoreira, Pedro Duarte espera que o descanso e toda a preparação tenham servido para uma boa exibição do emblema da cidade de Viriato e um triunfo: "Esta semana foi importante. Deu-nos tempo para descansar, estar com as nossas famílias e preparar o jogo. Os jogadores têm tido uma capacidade de trabalho impressionante! Queremos muito trazer os três pontos que muita falta nos fazem."