Pedro Duarte próximo do Ac. Viseu

Pedro Duarte, técnico que orientou o Estoril na época passada até à interrupção da 2ª Liga devido à pandemia, é uma hipótese muito forte para ocupar a vaga deixada por Sérgio Boris no Ac. Viseu depois do jogo com o Cova da Piedade, de acordo com as informações recolhidas por Record. O treinador, de 40 anos, que começou a carreira na formação do Sp. Braga, onde também foi jogador, está agora a um passo de assinar pelo emblema do Fontelo e deve ser oficializado nos próximos dias.