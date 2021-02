Pedro Duarte: «Queremos dar continuidade às vitórias em casa»

Depois da pesada derrota frente ao Estoril, o Ac. Viseu quer regressar o mais rápido possível aos bons resultados, tal como explicou o treinador Pedro Duarte na antevisão da partida.





"A nossa preocupação esta semana foi dar soluções aos jogadores para eles, dentro de campo, tentarem resolver os problemas que forem surgindo. Temos o objetivo de conquistar os três pontos, é importante regressarmos às vitórias. Tivemos um jogo, que já analisámos, menos conseguido na terça-feira e agora queremos dar continuidade ao nosso trabalho e às vitórias em casa", começou por referir o técnico.O Arouca segue num confortável 6º lugar da tabela classificativa, mas Pedro Duarte recusou a ideia de que seja mais acessível enfrentar que não lutem pela subida ou que estejam numa posição delicada na tabela: "Os jogos da 2ª Liga são muito competitivos, mesmo com o Estoril estava 0-0 aos 40 minutos. O Arouca tem uma forma de jogar diferente do Estoril e está numa posição mais confortável que nós, mas esperamos um jogo equilibrado. Temos de nos focar no que queremos e nos nossos objetivos. Queremos atingir a manutenção e, para isso, temos de conquistar pontos. Estamos focados no nosso objetivo a longo prazo e sabemos que, para o alcançar, temos de ir conquistando metas a curto prazo".O apito inicial do embate entre o Ac. Viseu e o Arouca está marcado para as 15 horas.