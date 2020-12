Pedro Duarte: «Vitória na Taça era o clique que nos faltava»

Se, no campeonato, o Ac. Viseu tem tido algumas dificuldades- a equipa ocupa atualmente o 17.º e penúltimo posto da 2ª Liga-, a verdade é que, na Taça de Portugal, os viseenses deram uma forte resposta, tendo vencido a Académica por 3-0. Agora, em vésperas do regresso ao campeonato, Pedro Duarte revelou a ambição de transpor aquilo que de bem a equipa fez para o embate com o Chaves.





"A última vitória trouxe-nos algum conforto, era isso que estávamos à procura. É certo que era uma competição diferente, mas o objetivo era passar a eliminatória e isso é um bom indicador para o jogo de amanhã. Estamos cientes das dificuldades que vamos ter amanhã. Mesmo assim, com respeito pelo Chaves, vamos à procura da primeira vitória em casa para o campeonato", começou por dizer o técnico.Pedro Duarte aproveitou ainda para explicar qual será a estratégia utilizada na partida deste sábado: "Vamos procurar anular os pontos fortes do adversário e explorar os seus pontos menos fortes. A nossa ideia de jogo é fruto do trabalho que estamos a fazer desde que chegámos. Depois, cada adversário é diferente e tentamos aplicar a melhor estratégia em cada partida. A vitória da última semana era o clique que nos faltava".Por seu lado, Diogo Santos abordou o atual momento do plantel. "Após uma vitória, a alegria é sempre outra. Estamos a assimilar bem as ideias do mister e agora queremos dar continuidade à boa forma", vincou o médio.