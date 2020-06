Pica renova com o Ac. Viseu

Depois da renovação de Luisinho, o Ac. Viseu anunciou, esta sexta-feira, a extensão de contrato de Pica. O defesa-central prepara-se assim para cumprir a quarta temporada consecutiva ao serviço dos viseenses.





Formado no Moura, no Desportivo de Beja e no V. Setúbal, Pica conta com passagens por O Elvas, Ribeirão, Varzim, Moreirense e Tondela no futebol sénior. Na temporada 2019/20, Pica realizou 21 jogos.Com a renovação de contrato do defesa-central, o Ac. Viseu conta neste momento com 20 jogadores no plantel.