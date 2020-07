Plantel do Ac. Viseu iniciou pré-época com exames médicos e testes à covid-19

O Ac. Viseu iniciou esta segunda-feira a pré-temporada 2020/21, com os habituais testes médicos e com exames à covid-19. Sérgio Boris sucede a Rui Borges no comando técnico da formação da 2.ª Liga.

Com apenas dois reforços confirmados, os viseenses começaram a preparar a nova temporada, depois de a última ter sido cancelada devido à covid-19.

"Estamos aqui para abraçar este projeto com responsabilidade e com a certeza de que temos capacidade de estar à altura do prestígio do nome Académico de Viseu", assumiu o técnico Sérgio Boris, que o presidente do clube, e da SAD, António Albino, considerou "um treinador com vontade e sede vencer".

No plantel, já com 23 nomes confirmados, há apenas duas caras novas: o avançado João Vasco, ex-Olhanense, e o defesa direito Joel Monteiro, ex-Casa Pia.

Da época passada permaneceram no plantel 19 jogadores com contrato - Bruno Loureiro, Carter, Edgar Abreu, Vieirinha, Miguel, Zimbabwe, Fábio Santos, Jorge Miguel, Bruninho, Diogo Santos, Fernando Ferreira, Ricardo Fernandes, Mathaus, Filipe, Romy, Ricardo Janota, Elísio Pais, João Pica e Luisinho --, aos quais se juntam os ex-juniores Diogo Bondoso e Rafael Melo.

Quanto a saídas, deixaram Viseu alguns jogadores importantes da época passada, casos do extremo João Mário e do médio defensivo João Oliveira, bem como do médio Latyr (Feirense) e do lateral direito Rui Silva, reforço do Varzim.

Jean e Steven Pereira regressaram ao Santa Clara, que os tinha emprestado na época passada.