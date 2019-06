Raul Costa na SAD do Ac. Viseu

O Ac. Viseu está perante um salto qualitativo que promete mudar a realidade do clube. O empresário Raul Costa entra no capital da SAD determinado a subir em definitivo a fasquia competitiva do clube beirão, que pretende ser contedor na luta pela subida à 1.ª Liga já em 2019/20.Mesmo avesso a mediatismo, Raul Costa tem um passado de ligação ao futebol do mais alto nível que confere uma mais-valia importante aos beirões. Depois de praticamente uma década como diretor jurídico do FC Porto, enveredou pelo agenciamento, sendo o técnico Miguel Cardoso, Francisco Geraldes, Miguel Layún ou o leão Idrissa Doumbia alguns dos seus representados de relevo.Sendo natural de Viseu, Raul Costa tem uma forte ligação ao clube e à cidade, razão pela qual faz questão de estruturar um projeto de longa duração e focado no sucesso. O objetivo é o de reposicionar o Ac. Viseu como o grande representante do futebol do interior de Portugal.Após o acordo alcançado com o presidente do clube, António Albino, as decisões críticas do futebol passam a ser assumidas por Raul Costa. Todavia, mesmo sendo responsável pela gestão, o trabalho no terreno será assegurado por uma equipa ainda a definir.