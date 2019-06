Académico de Viseu volta a reforçar o plantel. Miguel Silva, mais conhecido por Reko, é o novo jogador dos viseenses, anunciou o clube na página oficial do Facebook."A administração do Académico de Viseu FC - Futebol SAD, vem por este meio informar que chegou acordo com o atleta Miguel Silva (Reko), num contrato válido para as próximas três épocas desportivas. O médio ofensivo representou na temporada passada os sub-23 do Braga, tendo realizado 30 jogos e apontado 5 golos. Bem-vindo ao melhor clube do mundo, Reko!!", lê-se.O médio ofensivo, de 19 anos, que dividiu a formação entre o Gil Vicente e o Sp. Braga, chega assim ao Académico de Viseu no seu 2º ano como sénior.