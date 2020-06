Ricardo Janota renova com o Ac. Viseu

Depois de ter oficializado a contratação de João Vasco, o Ac. Viseu anunciou, este domingo, a renovação de contrato de Ricardo Janota.





O guarda-redes, de 33 anos, prepara-se para cumprir a terceira temporada consecutiva ao serviço do clube, a quinta se se olhar para a totalidade da sua carreira (representou os viseenses em 2013/14 e em 2015/16). Em 2019/20, Ricardo Janota realizou 24 jogos com a camisola do Ac. Viseu.Com a renovação do experiente guardião, a equipa comandada por Rui Borges tem neste momento duas soluções para a baliza, isto depois de ser anunciado que Ricardo Fernandes também transitaria para a próxima temporada.