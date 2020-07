Rui Borges acertou a rescisão com o Ac. Viseu

Rui Borges já não é treinador do Ac. Viseu. O técnico já acertou a rescisão do contrato com o emblema beirão, numa decisão unilateral que acabou por ser aceite pela SAD viseense.





Visto que Rui Borges tinha mais um ano de contrato com o Ac. Viseu, a sociedade será ressarcida, evitando assim a perda do treinador a custo zero.Rui Borges, recorde-se, é o alvo predileto da Académica e tem sido várias vezes apontado ao comando técnico dos estudantes.Rui Borges cessa funções ao serviço do Académico de ViseuA administração da Académico de Viseu FC - SAD informa que chegou a acordo com o treinador Rui Borges para a cessação de contrato.Mais informa, que o Académico de Viseu será ressarcido financeiramente pelo acordo estabelecido.Ao treinador e à sua equipa técnica agradecemos toda a dedicação, empenho e profissionalismo que demonstrou ao longo da época e meia de serviço.