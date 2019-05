Rui Borges atiçou ataque

Sintoma da reação do Ac.Viseu desde a chegada do técnico Rui Borges é, sem qualquer dúvida, a produção atacante. Passou de ser um dos piores ataques para o quinto melhor da prova atualmente, com 44 golos.Quando o ex-Mirandela assumiu a equipa, em vésperas da 21ª jornada, o emblema da cidade de Viriato tinha 19 golos em 20 jogos e daí para cá, em 11 desafios, a equipa marcou sempre: 25 golos com o novo treinador. Com esta tendência, o Ac.Viseu está agora mais seguro, acima da linha de água, e confiante para as últimas três batalhas.Desta forma, Rui Borges já quase ‘dobrou’ os pontos da equipa, pois somou 17 aos 20 com os quais se deparou à chegada a Viseu. Falta uma vitória para chegar ao patamar dos 40.Dois protagonistas do ataque do Académico são N’Sor e Luisinho. O ponta-de-lança tem quatro golos nos últimos quatro jogos, enquanto o extremo tem três nos últimos cinco.