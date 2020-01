Rui Borges e as dificuldades na Taça de Portugal: «O Canelas tem qualidade»

Rui Borges reforçou esta quarta-feira a ambição de chegar às meias-finais da Taça de Portugal embora reconhecendo que o Canelas é uma equipa com qualidade.





"Em termos de trabalho diário, em termos de treino não muda nada em relação às outras semanas. É apenas a questão de gerir o esforço porque temos menos dias de descanso. Mas o foco é o mesmo.""Estamos nos quartos-de-final, as duas equipas chegaram cá com todo o mérito independentemente do campeonato onde estão inseridas. O Canelas chegou cá com um mérito muito grande, tal como nós. Por isso olhamos para o adversário como o próximo, um adversário difícil e temos a certeza de que será um jogo difícil. Duas equipas motivadas e a quererem continuar o sonho.""Não. Estamos a fazer um bom campeonato e uma Taça muito boa. O foco está virado para a Taça e não pensamos em mais do que isso. Este jogo é o mais importante, é o próximo, e certamente jogará a equipa que entendermos ser a melhor para vencer, independentemente do campeonato e de irmos ter pouco mais de 48 horas para recuperar. Mas vão jogar os melhores porque queremos vencer e seguir nesta competição.""Não, zero gestão aqui, até porque temos alguns jogadores condicionados. Todos os jogadores sabem o comportamento individual e coletivo da equipa, por isso estou super tranquilo e sei que vamos entrar com uma boa equipa e tudo faremos para vencer. O Canelas tem qualidade. As pessoas às vezes falam deles por serem uma equipa aguerrida, intensa. São sim senhor, mas faz parte e se calhar por isso é que chegaram até aqui, mas também têm qualidade individual e coletiva. Por isso temos de olhar para eles como um todo e como boa equipa que são."