Rui Borges é o novo treinador do Académico de Viseu, disse esta terça-feira à Lusa fonte do clube da 2ª Liga.O técnico de 37 anos orientava o Mirandela, equipa da Série A do Campeonato de Portugal, e chega para substituir Manuel Cajuda, que deixou o cargo no dia 13 de janeiro e cujas funções têm sido asseguradas de forma interina por Flóris Schaap.Os maus resultados, com apenas um empate e uma vitória nos últimos sete jogos, deixaram o Académico no último lugar na 2ª Liga, levando a direção do clube a optar pela contratação de um novo treinador.Em ano e meio como técnico do Mirandela, Rui Borges orientou 50 jogos para o Campeonato de Portugal, dos quais venceu 28, empatou 10 e perdeu 12. No ano de estreia do treinador, a equipa terminou a Série A no quarto lugar, e esta temporada ocupa a sexta posição.Como jogador, Rui Borges passou por clube como Mirandela, Famalicão, Bragança e Freamunde.No Académico de Viseu vai reencontrar o avançado brasileiro João Victor, um dos reforços de inverno dos beirões.Rui Borges vai já orientar o treino da tarde de hoje do plantel academista para preparar o jogo da 21.ª jornada da 2ª Liga, no sábado, frente ao FC Porto B.