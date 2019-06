Rui Borges renova com o Ac. Viseu por dois anos

Rui Borges irá manter-se ao leme do Ac. Viseu pelo menos durante mais dois anos, segundo apurou o nosso jornal. O treinador, de 37 anos, rendeu Floris Schaap no comando técnico no início de fevereiro e conseguiu, em três meses, concretizar a missão para a qual foi contratado: garantir a permanência.





O ex-treinador do Mirandela tomou o controlo numa altura em que o emblema beirão se encontrava abaixo da linha de água, com cinco vitória e 20 pontos somados, mas conquistou 23 pontos em 14 jornadas e conduziu o Académico aos 11.º posto.