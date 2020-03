Rui Borges: «Só sobem dois e descem dois. Os outros clubes vão fazer o quê?»

Apesar de o Ac. Viseu estar tranquilo na tabela classificativa, no 12º posto, 17 pontos acima da linha de água, Rui Borges não quer ver desleixo na sua equipa.





"O jogador tem de se motivar para vencer. Só sobem dois e descem dois. Os outros clubes vão fazer o quê? Estamos aqui para competir! Temos de estar cientes dessa competitividade e respeitar o emblema que representamos. Há que ser ambiciosos. Acabar em 3º não é o mesmo que acabar em 12º", vinca o técnico viseense.Amanhã, no Fontelo, os beirões recebem o Casa Pia, último classificado da 2ª Liga, mas a ideia é não olhar para a tabela classificativa..."Acredito acima de tudo que em termos matemáticos ainda é possível o Casa Pia manter-se, portanto está tudo em aberto. Vêm à procura de pontos, sabemos disso. Temos de estar mais concentrados, mais comprometidos", disse ainda o treinador, de 38 anos.Rui Borges sabe bem que o seu conjunto é capaz de fazer melhor. "O Académico quer vencer cada jogo e queremos atingir a melhor classificação possível. Temos noção de que poderíamos estar melhor e já demonstrámos qualidade para mais", concluiu.Steven Pereira, castigado, é, até ver, a única baixa para o desafio com os casapianos, embora o líder da equipa técnica reconheça que há alguns jogadores com condições físicas a aprimorar.