Rui Silva é o primeiro reforço de janeiro no Académico de Viseu

Rui Silva, lateral direito de 23 anos, é reforço do Académico de Viseu, confirmou a SAD do clube da II Liga de futebol, tendo assinado com o clube beirão um acordo válido até final desta época desportiva.

Formado no FC Porto, Rui Silva tinha acertado a rescisão durante a semana com o Leixões, clube que representava desde o início da época, e onde atuou em 17 jogos oficiais pelo clube de Matosinhos.

O jogador é o primeiro reforço do clube nesta reabertura do mercado de transferências de janeiro, e é mais uma opção para o lado direito da defesa, já que na terça-feira o clube viu sair Tiago Almeida, habitual titular, que rumou ao futebol romeno para representar o Hermannstadt.

O Académico de Viseu, atual 11.º classificado na II Liga de futebol, prepara o jogo da 18.ª jornada, frente ao Penafiel, no domingo, pelas 15h00 no Estádio do Fontelo, em Viseu.