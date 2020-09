Sérgio Bóris: «Não queremos viver de momentos, queremos fazer uma época estável»

O Ac. Viseu inicia, na manhã deste sábado, a sua prestação na edição 2020/21 da 2ª Liga. Apesar da envolvência da partida, já que os viseenses têm um dérbi frente à Académica, o treinador Sérgio Bóris assegura que a equipa está totalmente focada.





Vai ser um jogo difícil, à imagem de todos que vamos ter. É um adversário especial porque é um dérbi e porque o míster Rui Borges estava cá no ano passado, mas, para nós, é mais um jogo. Não queremos viver de momentos, queremos fazer uma época estável e procurar a vitória todas as semanas. Estamos ansiosos e sentimos que estamos preparados, queremos que o jogo chegue, começou por explicar o técnico.Assumindo que a longa paragem e que as mudanças em termos de plantel do adversário complicam a preparação da partida, Sérgio Bóris comentou ainda o facto de a partida ser disputada à porta fechada: O futebol sem público perde um pouco a sua magia. Desejo que possamos voltar a ter adeptos nas bancadas rapidamente, até porque o nosso grupo renderia mais com público.O embate entre o Ac. Viseu e a Académica está agendada para as 11 horas.