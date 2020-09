Sérgio Bóris: «Queremos sair de Mafra com os três pontos»

Depois de não ter podido jogar na primeira jornada devido ao facto de ter jogadores infetados com Covid-19, o Ac. Viseu inicia, este sábado, a sua participação na 2ª Liga. Na antevisão da partida com o Mafra, o treinador Sérgio Bóris deixou elogios ao adversário, mas assumiu o desejo de conquistar um resultado positivo.





"Vamos enfrentar um adversário difícil e que está moralizado. O Mafra teve uma vitória contundente e está com os índices de confiança elevados. Apesar disso, também estamos confiantes em função daquilo que foi o nosso período preparatório. Não fizemos o nosso primeiro, mas acreditamos que estamos preparados para dar uma boa resposta. O grupo está tranquilo, focado e preparado para fazer um bom jogo. Queremos sair de Mafra com os três pontos ", começou por explicar o técnico.Revelando que tem como objetivo apresentar uma ideia de jogo positiva em todos os encontros, o técnico deu ênfase à forma como o plantel reagiu à suspensão da partida da primeira jornada: "Uma das características que encontrei neste grupo foi o seu grande caráter. Esse mesmo caráter evidenciou-se nesta ‘rasteira’ que nos pregaram. Os jogadores responderam de uma forma fantástica e estamos mais juntos do que nunca".O pontapé de saída do embate entre o Mafra e o Ac. Viseu está agendado para as 15h30 deste sábado.