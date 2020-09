Tiago Mesquita apresentado como reforço do Ac. Viseu

Depois de ter oficializado a contratação de Sena Yang, o Ac. Viseu anunciou esta quarta-feira que Tiago Mesquita é reforço do clube para a temporada 2020/21. O jogador, de 29 anos, chega a Viseu proveniente do Feirense.





Além dos fogaceiros, Tiago Mesquita conta ainda com passagens por Boavista, Freamunde, Ribeirão, Trofense, Naval e Alavés. Nos viriatos, o lateral-direito vai lutar com Joel Monteiro pela titularidade.Recorde-se que o Ac. Viseu não disputou a primeira jornada por ter casos positivos de Covid-19 no plantel.