Tiago Mesquita foi imprescindível

Tiago Mesquita viveu em Viseu uma das suas melhores épocas a nível individual. O lateral-direito participou em 34 jogos. Só em 2013/14, na altura ao serviço do Trofense, fez mais partidas (43). Em termos de minutos disputados em 2020/21, Mesquita foi o segundo mais destacado do plantel do Ac. Viseu, com 2908 minutos, só superado por Félix Mathaus.





Por outro lado, o experiente defesa, que está em final de contrato, fez ainda dois jogos como lateral-esquerdo e ainda outros dois como defesa-central. Marcou um golo e fez ainda duas assistências.Nascido em 1990, Mesquita foi internacional pelas seleções jovens de Portugal e cumpriu formação em Trofense e Ribeirão. Neste último clube iniciou a sua carreira sénior, em 2008/09, tendo de seguida partido para o país vizinho: ao serviço do Alavés alinhou duas épocas.De seguida, o lateral voltou a Portugal, de onde não mais saiu até agora. Naval, Trofense, Ribeirão, numa segunda passagem sénior, Boavista, onde alinhou na 1ª Liga e foi, inclusive, capitão, Feirense e agora Ac. Viseu. O vínculo com os viseenses acaba daqui a pouco mais de um mês. Depois de uma época deste nível, o telemóvel de Tiago Mesquita pode vir a tocar várias vezes...