Viseenses motivados e com foco total no campeonato

O Ac. Viseu está a meio da eliminatória com o FC Porto na Taça de Portugal, mas isso, tal como explicou Rui Borges, não desvia o foco da equipa nos jogos do campeonato. "O jogo da Taça já passou, são competições diferentes. Depois desta eliminatória com o FC Porto as pessoas só se vão lembrar do que estamos a fazer no campeonato", afirmou. O técnico analisou ainda o Feirense: "Esperamos um jogo competitivo, contra um adversário difícil, mas queremos fazer valer o fator casa."

Feirense procura melhor série

Caso não perca no Fontelo, o Feirense alcança a melhor série da época. Filipe Rocha já igualou Filipe Martins (três vitórias e três empates), pelo que um empate chega para os fogaceiros atingirem o melhor registo da temporada.