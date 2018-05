A luta pelo sonho de subir de divisão, ainda que na secretaria, levou os viseenses às ruas da cidade na tarde de ontem. A marcha promovida por um grupo de adeptos atraiu cerca de 300 apoiantes e nem os responsáveis do Académico ficaram em casa. O presidente António Albino e seus pares também caminharam, assim como o técnico Manuel Cajuda e alguns dos jogadores do plantel, nomeadamente Luís Barry, Rui Miguel e Tomé Mendes.

Os viseenses reclamam por justiça, considerando que o Santa Clara deve ser sancionado, o que já não permitiria a subida dos açorianos à Liga NOS e, como consequência, permitiria a promoção dos academistas, que terminaram o campeonato no 3º lugar. Em curso está um processo, movido U. Madeira, Varzim e Gil Vicente, a respeito do artigo 77ºA, ponto 1, do Regulamento de Competições da Liga, que obriga os clubes a utilizarem três jogadores formados localmente e três jogadores sub-23. Os referidos clubes alegam que o Santa Clara quebrou essa norma nas 25ª, 26ª e 27ª jornadas.

"Há irregularidades"

"Vamos aguardar com serenidade que as entidades responsáveis dicidam no estrito cumprimento da lei. Que se faça justiça onde tem de haver justiça. Há irregularidades", defende o presidente António Albino. O técnico Manuel Cajuda espera que "haja verdade desportiva, dentro e fora do campo", mas lembrou que ninguém deve "antecipar a alegria nem o sofrimento por uma coisa que ainda não aconteceu".

António Albino espera que haja celeridade na resolução deste processo, tendo em conta que as contratações para o plantel dependerão dessa decisão. Ainda assim, o dirigente já prepara a próxima campanha, junto do técnico Manuel Cajuda. O líder viseense garante que "a espinha dorsal do grupo vai manter-se" em 2018/19.

A iniciativa começou na Praça da República, bem no coração da cidade, e terminou no Parque do Fontelo, junto ao edifício da Associação de Futebol de Viseu.