Yang é dúvida para o jogo da Taça de Portugal

çSeong-Hwan Yang falhou o último encontro do Ac. Viseu, frente ao Varzim, e continua em dúvida para o jogo da Taça de Portugal, diante do Canelas. Seja como for, Tiago Almeida deverá manter-se dono do lado direito da defesa. Neste jogo, em caso de triunfo, o conjunto viseense qualifica-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça de Portugal.