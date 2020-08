Yuri Araújo regressa ao Ac. Viseu

Yuri Araújo está de regresso ao Ac. Viseu e foi esta quarta-feira oficializado pelo emblema beirão.

O extremo, de 24 anos, que estava em final de contrato com o Penafiel, onde apontou quatro golos nos 45 jogos em que representou o clube nortenho, reforça o plantel do conjunto viseense para 2020/2021.

O esquerdino representou o Ac. Viseu, entre 2015 e 2018, tendo alinhado em mais de 60 jogos oficiais.

Yuri Araújo é o quarto reforço dos academistas, depois dos avançados João Vasco (ex-Olhanense) e André Carvalhas (ex-Cova da Piedade) e do defesa lateral direito Joel Monteiro, proveniente do Casa Pia.

O jogador já deverá ser opção para o técnico Sérgio Boris no primeiro jogo de pré-época do Ac. Viseu, frente ao Sp. Covilhã, à porta fechada, no sábado, pelas 9h00, no Estádio do Fontelo.