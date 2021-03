Zé Gomes apresentado como treinador do Ac. Viseu

Zé Gomes foi apresentado, esta segunda-feira, como treinador do Ac. Viseu. O técnico sucede assim a Pedro Duarte no comando técnico dos viseenses.





Depois de se ter destacado como jogador ao serviço do Rio Ave e do Bragança, Zé Gomes iniciou a sua carreira de treinador em 2013, como adjunto do conjunto transmontado. Após passagens como treinador principal pelo Bragança, Rio Ave B e Rio Ave sub-23, Zé Gomes, que fazia parte da equipa técnica da formação principal do Rio Ave, prepara-se assim para viver a sua primeira experiência nos campeonatos profissionais.Zé Gomes é o terceiro treinador da época para o Ac. Viseu, depois de Sérgio Bóris e Pedro Duarte. Os viriatos seguem no 16º lugar da Liga Sabseg.