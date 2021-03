Zé Gomes: «Com uma ou duas vitórias disparamos para o meio da tabela»

Apresentado esta segunda-feira como treinador do Ac. Viseu, Zé Gomes tem já esta quarta-feira o primeiro desafio à frente dos viseenses. Apesar de ter poucos dias de trabalho, o técnico mostra-se agradado com aquilo que tem sido a resposta dos seus jogadores.





"Não tivemos muito tempo para trabalhar as nossas dinâmicas, mas fizemos um apelo a nível de concentração e de estabilidade emocional ao grupo. Aproveitámos o treino de hoje para trabalhar algumas dinâmicas e as bolas paradas. Pedi ao jogadores para entrarem com uma atitude positiva em campo e tentei passar-lhes confiança", começou por referir.Assumindo que que a forma de jogar dos viriatos não vai mudar em função do facto de a equipa jogar em casa ou fora, Zé Gomes analisou ainda o Sp. Covilhã, adversário desta quarta-feira: "O Sp. Covilhã é uma equipa intensa, que gosta de sair em transições e de explorar os corredores. Estamos alertados para isso, mas o meu foco está naquilo que podemos fazer. Queremos jogar um futebol positivo e tentar trazer os três pontos da Covilhã".O treinador concluiu perspetivando aquilo que vai ser a luta pela permanência. "Acredito plenamente que nos vamos afastar dos lugares de descida. Acredito no grupo de trabalho por aquilo que os jogadores me têm mostrado nestes poucos dias. O plantel tem um grande caráter e isso leva-me a acreditar que vamos sair desta situação o mais rápido possível. Com uma ou duas vitórias disparamos para o meio da tabela", vincou.