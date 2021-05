Zé Gomes critica arbitragem do Oliveirense-Ac. Viseu: «O meu jogador não pode cortar os braços»

O Académico de Viseu acabou por desperdiçar a oportunidade de assegurar a manutenção nesta penúltima jornada ao perder em Oliveira de Azeméis. Após o encontro com a anfitriã UD Oliveirense, Zé Gomes considerou, no entanto, que a sua equipa não merecia a derrota: "Entramos bem no jogo, temos logo uma situação do Ayongo no primeiro minuto. Acho que na primeira parte o um jogo foi dividido. Corrigimos algumas coisas ao intervalo e acabamos por sofrer golo. Reagimos bem a esse golo e conseguimos o empate. Depois acho que fomos uma equipa que quis dar sempre a volta ao resultado, fizemos muito, e por isso acho que não merecíamos este desfecho".

Sobre o lance que decidiu o jogo, o técnico dos viriatos criticou a decisão tomada pelo árbitro: "O meu jogador [Mesquita] não pode cortar os braços naquele lance. A um metro, ou nem isso, acho que foi infeliz da parte do João [Pinheiro], mas todos nós temos dias maus".

Apesar da distância e da impossibilidade de assistirem à partida das bancadas do estádio Carlos Osório, os adeptos do Académico não faltaram no apoio à equipa e Zé Gomes deixou uma certeza: "Eles sempre tiveram connosco, nas vitórias e nas derrotas, vão continuar a estar e há uma coisa que vai acontecer: o Académico vai ficar na 2ª liga, disso não tenho dúvidas nenhumas porque o caráter dos meus jogadores é muito grande".