Zé Gomes e o embate com o Casa Pia: «Queremos impor a nossa ideia de jogo»

O Ac. Viseu arranca este sábado, às 17 horas, a época frente ao Casa Pia, em Pina Manique, para a Taça da Liga. Na antevisão à partida, o técnico Zé Gomes destacou a importância de começar bem a temporada e a vontade de passar a eliminatória.





"O Casa Pia tem uma equipa forte e reforçou-se bem este ano. Acho que é um dos candidatos à subida de divisão e amanhã esperamos encontrar um Casa Pia que joga em casa e que vai querer mandar no jogo", começou por dizer o treinador de 44 anos, antes de traçar o objetivo da sua equipa: "Nós também queremos impor lá aquilo que é a nossa ideia de jogo e conquistar a vitória". "É sempre importante começar com o pé direito", concluiu.Sobre a movimentação do clube do mercado e as recentes contratações oficializados, o técnico confirma que o plantel ainda não está fechado. "Neste momento, temos os jogadores que pretendíamos aqui. Estamos satisfeitos com este grupo, mas como o mercado ainda está longe de fechar, estamos com calma a estudar a possibilidade de trazer gente que acrescente qualidade", explicou."A ideia é termos um plantel equilibrado, onde haja competitividade em todas as zonas do terreno. Depois, cabe-me a mim e à equipa técnica escolher quem irá entrar de início e quem irá ficar no banco de suplentes. O principal objetivo é que o grupo seja forte para que fazermos uma época tranquila", disse ainda o treinador que vai, pela primeira vez, iniciar a época no comando do Ac. Viseu.Em relação às necessidades do plantel, Zé Gomes mostrou vontade em contar com mais um guarda-redes, um extremo, um médio e um avançado.