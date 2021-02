Zé Gomes é o novo treinador do Ac. Viseu

José Manuel Gomes da Silva, conhecido no mundo do futebol como Zé Gomes, foi o treinador escolhido para suceder a Pedro Duarte no comando técnico do Ac. Viseu. O ex-jogador prepara-se assim para o seu primeiro desafio nos escalões profissionais.





Como jogador, Zé Gomes, natural de Vila do Conde, destacou-se ao serviço do Rio Ave e do Bragança. Esta temporada estava ligado à estrutura do clube vilacondense, onde treinou os sub-23 e foi treinador adjunto equipa principal. Em épocas anteriores dividiu o seu trabalho como técnico entre equipa B e a equipa principal.Neste momento, o Ac. Viseu ocupa o 16º lugar da Liga Sabseg. Os viriatos têm 19 pontos somados em 21 encontros.