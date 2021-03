Zé Gomes: «O grupo tem vontade de tirar o Ac. Viseu da situação em que se encontra»

Depois do importante empate em casa do Feirense, o Ac. Viseu prepara-se para enfrentar, naquele que é um duelo pela fuga aos últimos lugares da tabela. Na antevisão da partida, Zé Gomes começou por deixar muitos elogios ao adversário.





"Costumo dizer que não há jogos fáceis na 2ª Liga, vai ser uma luta até ao fim e este é mais um jogo complicado. O Varzim é uma boa equipa, bem orientada e que se reforçou bem em janeiro. Se calhar, os resultados e a posição que ocupam na tabela não correspondem à exibições que têm feito. Vai ser um bom jogo, aberto, entre duas equipas que precisam de ganhar", começou por dizer o técnico dos viseenses.Assumindo que a equipa se quer despedir do Estádio do Fontelo, que vai entrar em obras, com uma vitória e que os jogadores terão de se adaptar à solução encontrada pela administração em termos de ‘futura casa’, Zé Gomes sublinhou ainda a importância de um eventual triunfo no jogo desta sexta-feira: "Tenho um grupo enorme, que tem vontade de trabalhar e de tirar o Ac. Viseu da posição em que se encontra. Temos de pensar jogo a jogo, esta partida com o Varzim é importante porque, em caso de vitória, damos um salto na tabela".O apito inicial do encontro está agendado para as 16 horas desta sexta-feira.