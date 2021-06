Zé Gomes renova por mais uma época e continua como treinador do Ac. Viseu

Zé Gomes renovou com o Ac. Viseu por mais uma época e vai continuar a orientar a equipa beirã na 2ª Liga, informou no domingo a SAD do clube viseense.

"José Gomes é o treinador do Académico de Viseu em 21/22", pode ler-se numa curta nota publicada na rede social facebook.

Zé Gomes chegou a Viseu no início de março, na altura para ser o terceiro treinador dos viseenses, depois de ter passado pelos sub-23 do Rio Ave, que orientou na Liga Revelação. Em Viseu, garantiu a manutenção do Académico na 2ª Liga.

O técnico vai marcar presença esta segunda-feira, no regresso dos viseenses ao trabalho para o arranque da pré-época.