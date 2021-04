Zé Gomes: «Vai ser um jogo difícil, mas sabemos o valor que temos»

A luta do Ac. Viseu pela fuga aos lugares de despromoção conhece um novo capítulo esta sexta-feira, tendo os viseenses encontro marcado com o Penafiel. Na antevisão do encontro, Zé Gomes deixou elogios ao adversário, mas sublinhou o desejo da sua equipa em conseguir um bom resultado.





"Foi uma semana normal de trabalho, não podemos fazer nada em relação ao último jogo. A vantagem é que no futebol temos sempre a oportunidade de retificar um resultado menos positivo. Tivemos uma semana boa e agora queremos conquistar os três pontos. O Penafiel montou um plantel para outros objetivos e é bem orientado. Sabemos onde o Penafiel é forte, onde é menos bom e, dentro daquilo que é o nosso jogo, vamos tentar trazer os três pontos. Penso que o Penafiel ainda não está fora da luta pela subida, vai ser luta até ao fim em cima e em baixo. Não temos de estar receosos de nada, vai ser um jogo difícil, mas sabemos o valor que temos. Respeitamos o Penafiel- não em demasia-, mas queremos vencer", referiu o técnico.O início do encontro está agendado para as 20h30 desta sexta-feira.