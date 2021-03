Zé Gomes: «Vamos conseguir o objetivo da permanência»

Apresentado como treinador do Ac. Viseu no início da tarde desta segunda-feira, Zé Gomes falou à imprensa há poucos minutos. Apesar de os viseenses estarem no antepenúltimo lugar da tabela classificativa, o técnico não escondeu a ambição com que encara o projeto.





"As expectativas são as mais altas. Eu estava no Rio Ave, numa situação confortável. No entanto, não hesitei quando recebi a proposta do Ac. Viseu. É um clube que está na 2ª Liga e este é um passo importante na minha carreira. Ambiciono chegar lá cima e o Ac. Viseu é o clube indicado para me dar essa projeção", começou por dizer.Zé Gomes mostrou-se ainda agradado com o plantel que tem à sua disposição: "Acredito no grupo de trabalho, há muita qualidade e acredito que vamos sair desta situação o mais rápido possível. Todos temos vontade de fazer com que o Ac. Viseu ande nos lugares mais de cima da tabela. Fui apresentado ao plantel antes do treino, expliquei para o que vinha e sinto que o grupo tem uma grande ambição. Acredito no grupo de trabalho e não saí de Vila do Conde para aqui para não atingir os objetivos do Ac. Viseu. Vamos conseguir o objetivo da permanência".O técnico concluiu perspetivando já o próximo jogo do viriatos. "Só dependemos de nós, temos de entrar em todos os jogos com o objetivo de ganhar. Se não ganharmos, de certeza que não vamos perder. Vamos já à Covilhã com o objetivo de trazer os três pontos para Viseu", rematou.Por seu lado, António Albino, presidente do Ac. Viseu, fez questão de demonstrar o seu apoio ao novo treinador: "São situações que se repetem ano após ano, mas este ano fugiu um pouco do normal. De qualquer forma, estamos aqui para dar o corpo às balas. O míster Zé Gomes vai dirigir a equipa até ao fim da época e espero que ele seja feliz aqui. Se ele for feliz, todos vamos ser. É a primeira vez que temos aqui um treinador com o nível quatro e espero que ele tenha muito sucesso".Zé Gomes fez-se acompanhar do treinador-adjunto Fábio Faria, do preparador físico Gil Oliveira e do analista Diogo Oliveira. Paulo Cadete, André São Miguel e Ricardo Pereira transitam da equipa técnica anterior.