"Os últimos jogos não tiveram o resultado que pretendíamos, mas vamos de certeza dar uma boa resposta. Vimos de uma boa vitória fora e não queremos aqui quebrar a sequência. Trabalhamos todos os dias para conseguir vencer. Sabemos que o Leixões vale pelo seu todo, é uma equipa bastante competente e nós temos de ser ainda mais competentes", defendeu, garantindo estar preparado para as batalhas que se avizinham.

"Sinto-me bem e confiante. Este grupo merece estar na discussão pela subida de divisão. Sinto-me muito confiante", frisou.



Trio de regresso



A goleada imposta perante o Benfica B, por 4-0, dá ainda mais motivação para as próximas dez finais. Marinho, na antevisão do jogo desta quarta-feira, contra o Leixões, garante que os estudantes tudo farão para chegar ao grande objetivo da temporada: a subida de divisão."Este é mais um jogo da 2.ª Liga, muito competitivo, em que qualquer um dos três resultados pode acontecer. Cabe-nos a nós sermos mais competentes para podermos ficar com os três pontos e assim dar sequência à vitória no último jogo", frisou o extremo, que pretende voltar a ganhar em Coimbra, depois de dois jogos em que a equipa não conseguiu vencer na condição de visitada.

Autor: Ricardo Chambel