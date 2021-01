Académica contrata reforços para a baliza e ataque

O guarda-redes português Stojkovic e o extremo direito brasileiro Gabriel Ribeiro são reforços da Académica para a segunda metade do campeonato da Liga Sabseg, anunciou esta sexta-feira o clube de Coimbra.

Em comunicado, a Briosa refere que o guarda-redes Stojkovic, formado no Sporting, de 24 anos, chega proveniente do Leixões, depois de uma passagem pelo Estoril Praia.

O jovem guardião, que tem também nacionalidade Sérvia, é sobrinho de Vladimir Stojkovic, que representou o Sporting em 2007/2008.

Já o avançado brasileiro Gabriel, de 26 anos, representava o Giugliano, da Serie D italiana, país onde fez grande parte da sua carreira até ao momento.

Com estas aquisições, a Académica conta com três reforços para atacar a segunda metade do campeonato, depois da chegada do extremo sul-africano Mayambela, de 24 anos, por empréstimo do Farense, da Liga NOS.

A Académica é segunda classificada da Liga Sabseg, com 33 pontos, menos cinco do que o líder Estoril.