Académica a uma derrota do ponto mais baixo em 134 anos de história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Académica, um dos clubes históricos do futebol português, pode atingir no sábado o ponto mais baixo em 134 anos de história - descida à terceira divisão -, se perder com o Penafiel, na 30.ª jornada da Liga Sabseg.

Última classificada da prova, a Académica, que dividiu a vida desportiva entre os dois principais escalões, corre o risco de ser despromovida pela primeira vez à terceira divisão, que ficará virtualmente consumada caso perca na receção ao Penafiel, tranquilo oitavo classificado.

Com 11 pontos de atraso para o Varzim, 17.º e penúltimo colocado, também em zona de despromoção direta, 12 para o Académico de Viseu (16.º, lugar reservado ao 'play-off' de manutenção) e 13 para o Trofense (15.º), que defronta os viseenses nesta ronda, a derrota atira os 'estudantes' para a Liga 3, independentemente dos resultados obtidos pelos rivais.

O clube de Coimbra, fundado em 03 de novembro de 1887, tocará o ponto mais baixo da longa história, após 64 presenças no escalão principal, registo apenas superado por Benfica, FC Porto, Sporting, Belenenses, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, e 24 no secundário.

Da mesma forma que a derrota condena a Académica a cinco jornadas do fim do campeonato da época 2021/22, a vitória manterá 'ligada à máquina' a equipa treinada por José Gomes, quaisquer que sejam os desfechos dos jogos das outras formações envolvidas na luta pela permanência.

Se os 'estudantes' conquistarem no sábado o quarto triunfo na prova, em 30 partidas, adiam o 'destino', pelo menos, por mais uma semana, independentemente do resultado do Académico de Viseu-Trofense, no mesmo dia, e mesmo que o Varzim se imponha na sexta-feira na receção ao líder Casa Pia.

O triunfo do Varzim será mais comprometedor caso a Académica empate com o Penafiel, uma vez que, dessa forma, os poveiros totalizarão 29 pontos (igualando o pecúlio atual do Sporting da Covilhã, 14.º posicionado), contra possíveis 28 dos conimbricenses, que seriam, obrigatoriamente, superados também por Trofense ou Académico de Viseu ou ambos.

Uma igualdade na manhã de sábado (o encontro tem início às 11:00) só não terá de imediato consequências nefastas para a Académica se o Varzim empatar ou perder com o líder da II Liga no dia anterior, sendo a única vantagem dos 'estudantes' o saberem exatamente o que necessitam quando entrarem em campo.

Longe vão os tempos de glória na primeira divisão e a tangente ao título efetuada na época 1966/67, em que terminou no segundo lugar, atrás do Benfica 'de' Eusébio, num historial em que se destacam também as duas conquistas na Taça de Portugal, em 1939 e 2012.