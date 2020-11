Académica alvo de buscas devido a duas transferências para o Benfica

A Academia foi esta segunda-feira também alvo de buscas por parte de inspetores da Polícia Judiciária, no âmbito do processo Mala Ciao. Ao que Record apurou, o objetivo da 'visita' passou por recolher e analisar documentos relacionados com as transferências dos jogadores Chiquinho e Pedro Nuno da Académica para os encarnados.





Recorde-se que Pedro Nuno foi contratado pelo Benfica no final de 2016, tendo sido posteriormente cedido ao Moreirense, enquanto Chiquinho também saiu de Coimbra para a Luz, neste caso em abril de 2018.Recorde-se que, logo pela manhã, elementos do Ministério Público (MP), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT) efetuaram buscas no recinto encarnado e ainda nos Açores por suspeitas de corrupção desportiva. De acordo com a 'Sábado', há dois processos: um a envolver negócios de três jogadores líbios (Hamdou Elhouni, Mohamed Al-Gadi e Muaid Ellafi) e outro por suspeitas de corrupção no caso Mala Ciao.