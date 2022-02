Académica anuncia reforço de última hora: o defesa Agustin Ale

Um reforço de última hora chega para a Académica. O uruguaio Agustin Ale vai jogar em Coimbra, ainda que a duração do contrato não tenha sido revelada.O defesa de 1,95 metros alinhava nos paraguaios do Olimpia e vai alinhar pela primeira vez na Europa.O jogador, de 26 anos, começou a carreira no River Plate, do Uruguai.