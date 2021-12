Académica dá presentes às crianças do Pediátrico de Coimbra

A Académica cumpriu esta quinta-feira a tradição de entregar ao Hospital Pediátrico de Coimbra presentes para as crianças internadas naquela unidade de saúde."Isto está-nos no sangue", referiu o presidente, Pedro Roxo, que liderou a comitiva dos estudantes e lamentou que pelo segundo ano consecutivo a pandemia impedisse a visita dos jogadores às crianças hospitalizadas. "Esperemos que no próximo ano esta pandemia já tenha passado e que o evento possa decorrer de uma forma normal. Mas não quisemos deixar de contribuir para que estas crianças passem um Natal um bocadinho melhor", acrescentou."Sempre que seja para ajudar crianças que precisam, em qualquer contexto, é gratificante", justificou o capitão Zé Castro, que também integrou a visita.Os brinquedos e material didático foram entregues pelos adeptos da Académica nos últimos jogos, frente a Arouca e Chaves, mas também pelos atletas da formação e jogadores do plantel principal. Na visita estiveram ainda presentes Maria João Campos, vice-presidente, Marinho, antigo jogador e diretor de relações institucionais, bem como dois atletas da formação, João Félix e Pedro Aires.